Опять грозовое предупреждение: без света более чем 800 населенных пунктов
Источник:ГСЧС
Плохие погодные условия продолжают наносить ущерб украинцам. По состоянию на утро 21 июля без электроснабжения остались сразу 838 населенных пунктов. Непогода затронула города и поселки в 13 областях. Синоптики предупреждают: грозы и шквалы пока никуда не уйдут с украинской территории.
В населенных пунктах сработали системы автоматической защиты линий электропередач. Сейчас над тем, чтобы вернуть людям в дома свет, работают бригады облэнерго.
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В каких областях обесточены населенные пункты:
- Полтавская – 194,
- Кировоградская – 158,
- Черкасская – 157,
- Киевская – 121,
- Днепропетровская – 38,
- Хмельницкая – 37,
- Одесская – 32,
- Сумская – 28
- Николаевская – 24
- Черниговская – 19
- Черновицкая – 15
- Винницкая – 14
- Запорожская – 1.
Синоптики предупредили о грозах и порывистом ветре
Отметим, что синоптики предупреждают, что 21 июля не стоит надеяться на улучшение погодных условий. Ночью на Западе прошли мощные грозовые дожди. Утром и днем это ожидает северные и центральные области. А на Юге возможен даже град. Порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Также из-за непогоды метеорологи отметили, может подняться уровень воды в реках. Прежде всего это касается региона Карпат. Однако это ожидают и в Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.
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