Грозы в апреле: будут ли они и почему сложно спрогнозировать явление
В Украине синоптикам стало сложнее отслеживать грозы из-за уничтожения радиолокационных систем российской армией. Сейчас их можно спрогнозировать максимум за трое суток.
Об этом в интервью 24 Канала сообщил представитель Укргидрометцентра Иван Семилит.
Ждать ли грозы в апреле?
В начале апреля 2026 года синоптики предупреждали ряд областей Украины о первых весенних грозах. Однако, как пояснил Иван Семилит, заблаговременно прогнозировать их сложно.
Ранее Украина имела радиолокационные установки, что помогали определять, где именно будут грозы. Но в первый же день полномасштабного российского вторжения их уничтожил агрессор.
Сейчас синоптики, по сути, работают с грозами вслепую. У нас нет аэрозондирования, то есть мы не можем просканировать атмосферу, и то, как там развиваются все процессы. Поэтому мы не можем отслеживать локально, где у нас будут образовываться грозы,
– пояснил Семилит.
Представитель Укргидрометцентра назвал ситуацию со средствами наблюдения "большой проблемой". По словам Семилита, сейчас синоптики отслеживают все по синоптическим картам или спутникам, которые показывают, где гроза есть в реальном времени.
Даже так грозы можно предсказать только за 2 – 3 дня. Спрогнозировать их на неделю вперед трудно, ведь это быстрое явление, развивающееся.
Какую погоду ждать в ближайшее время?
Также Иван Семилит сообщил, что в начале следующей недели, с 6 апреля, незначительные дожди могут пройти на западе, севере и в центре Украины. Более комфортная погода будет на юге и местами в центре. Там пригреет до +20 градусов.
Кроме того, в апреле возможны туманы из-за влажной воздушной массы. Интересно то, что они бывают разных видов и появляются при различных погодных условиях.
Однако такие осадки как снег в Украине не прогнозируют. Мокрый снег возможен только в Карпатах.