Грозы, град и шквальный ветер: в ГСЧС предупредили о непогоде в Украине

В центральных и южных областях Украины 19 августа 2021 года возможно ухудшение погодных условий. Синоптики ожидают грозы со шквальным ветром и местами град.

Непогода может охватить 11 областей Украины. ГСЧС объявила желтый уровень опасности.

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Какие области охватит непогода

Грозы пройдут по всей Центральной Украине, кроме Винницкой области. Непогода накроет Черкасскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Кировоградскую области. Кроме того непогода накроет Юг и Восток Украины, кроме Луганщины.

Также возможны осадки в оккупированном Крыму.

Температура воздуха в этих регионах будет разной: от +22...+24 градусов на Черкасщине и Кировоградщине до +30...+32 градусов в Донецкой и Харьковской областях.

Правила поведения во время грозы