Грозы отступят, во все области вернется солнце: прогноз погоды на 4 июля

Погода в Украине в понедельник, 4 июля, будет очень жаркой. Грозы, которые на протяжении нескольких дней гостили в Украине, наконец отступят.

Синоптики прогнозируют, что жарче всего будет на Закарпатье.

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Средняя дневная температура составит +30...+32 градуса. Осадков не прогнозируют ни в одной из областей.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко сообщила, что новая неделя начнется в Украине жаркой погодой. В течение дня температура воздуха прогреется от +28 до +34 градусов.

Антициклон, область высокого атмосферного давления, будет определять 4-го июля сухую, преимущественно солнечную погоду практически повсюду в Украине. В Киеве понедельник будет горячим, до +33 градусов, и солнечным, без дождей,

– говорится в сообщении.

Прогноз погоды в городах Украины на 4 июля

Львов – +28...+30

Ужгород – +34...+36

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +30...+32

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +28...+30

Ровно – +29...+31

Житомир – +29...+31

Винница – +30...+32

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +30...+32

Сумы – +30...+32

Полтава – +29...+31

Днепр – +30...+32

Запорожье – +29...+31

Донецк – +30...+32

Луганск – +29...+31

Харьков – +31...+33

Киев – +30...+32



Прогноз погоды на 4 июля / Фото Укргидрометцентра