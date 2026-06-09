Грозы, град и шквалы: часть Украины накроет непогода 10 июня
Ряд регионов Украины 10 июня накроет непогода. Из-за гроз, а местами града и шквалов местами объявлен первый уровень опасности.
Об этом предупредил Украинский гидрометеорологический центр.
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Где прогнозируют непогоду?
По данным синоптиков, днем в среду, 10 июня, грозы прогнозируют в западных областях, кроме Хмельницкой, а также в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях. В отдельных районах возможны град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
В связи с непогодой объявлен I (желтый) уровень опасности в некоторых регионах.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– предупредили специалисты.
Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что ночью 10 июня по Украине ожидается +13 – +18 градусов, а днем воздух прогреется до +24 – +29 градусов.
Однако аномальную жару пока не прогнозируют. В Украине в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды.