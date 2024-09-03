В этот же день дожди синоптики прогнозируют в части нашей страны. Также возможны сильные штормовые порывы ветра.

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Где стоит ожидать грозы и сильные ветры

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на 4 сентября в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. В этих трех регионах ожидают грозы и объявили І уровень опасности.

В Харьковской области метеорологи прогнозируют также сильные порывы северо-восточного ветра, которые могут достигать до 15 – 20 метров в секунду. Сами же грозы в Запорожской области ожидают днем, в Харьковской – утром и днем, а в Херсонской – в течение всех суток.

Кроме этого, также синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к аварии генераторов, подстанций, трансформаторов и повреждения линий электропередач.

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