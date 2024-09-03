В этот же день дожди синоптики прогнозируют в части нашей страны. Также возможны сильные штормовые порывы ветра.
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Где стоит ожидать грозы и сильные ветры
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на 4 сентября в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. В этих трех регионах ожидают грозы и объявили І уровень опасности.
В Харьковской области метеорологи прогнозируют также сильные порывы северо-восточного ветра, которые могут достигать до 15 – 20 метров в секунду. Сами же грозы в Запорожской области ожидают днем, в Харьковской – утром и днем, а в Херсонской – в течение всех суток.
Кроме этого, также синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к аварии генераторов, подстанций, трансформаторов и повреждения линий электропередач.
Какой в целом будет погода в Украине 4 сентября
- В Укргидрометцентре отметили, что 4 сентября погода будет теплой, а местами даже жаркой. В центральных, южных областях и в Крыму местами будет кратковременный дождь и гроза.
- По данным синоптиков, днем будут фиксировать 23 – 28 градусов тепла, в Карпатах днем будет 18 – 23 градусов выше нуля. На Закарпатье будет жара с температурой до 32 градусов тепла.
- В Укргидрометцентре также предупреждали, что дожди и грозы накроют Украину с 3 по 5 сентября. В основном непогода будет бушевать в центральных областях нашего государства.
- Интересно, что в интервью 24 Канала синоптик Диана Кривобок рассказала, что осень в Украине начнется с сухой и теплой погоды. Где-то примерно с середины сентября может быть определенное снижение температуры.
- Кроме этого, эксперт рассказала, что метеорологическое лето закончится, когда средняя суточная температура будет на уровне +15 градусов несколько дней подряд, не меняясь. Вероятно, это произойдет во второй декаде сентября.
- Сильных осадков в течение сентября синоптики также не прогнозируют, местами могут быть кратковременные грозовые дожди. Ведь для этого месяца присуще ослабление грозовой деятельности.