Цього ж дня дощі синоптики прогнозують у частині нашої держави. Також можливі сильні штормові пориви вітру.

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Де варто очікувати грози та сильні вітри

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на 4 вересня у Харківській, Херсонській та Запорізькій областях. У цих трьох регіонах очікують грози та оголосили І рівень небезпечності.

У Харківській області метеорологи прогнозують також сильні пориви північно-східного вітру, які можуть сягати до 15 – 20 метрів на секунду. Самі ж грози у Запорізькій області очікують вдень, у Харківській – вранці та вдень, а у Херсонській – впродовж усієї доби.

Окрім цього, також синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до аварії генераторів, підстанцій, трансформаторів та пошкодження ліній електропередач.

Якою загалом буде погода в Україні 4 вересня