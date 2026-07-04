Летние грозы и локальные дожди: как часто будут осадки на следующей неделе

Новая неделя принесет в Украину локальные кратковременные дожди. Осадки ожидаются в различных регионах почти ежедневно, при этом температура воздуха существенно не изменится.

Об этом представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал в комментарии для "РБК-Украина".

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Где ожидать осадков на следующей неделе?

Атмосферный фронт из Западной Европы принес в украинские регионы комфортную температуру воздуха после жары. Однако вместе с тем будут идти и осадки.

Иван Семилит сообщил, что в понедельник, 6 июля, кратковременные грозовые дожди охватят западные, северные и северо-восточные регионы. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

В ближайшие два дня в целом сохранится дождливая погода. Так, в среду, 8 июля, кратковременные дожди с грозами возможны в большинстве областей, за исключением юго-востока.

Во второй половине недели, с 9 по 13 июля, синоптики снова прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы.

Дожди будут именно такими – кратковременными. Обычного летнего характера. То есть они будут носить более локальный характер. В одном районе города может идти дождь, а в другом его не будет,

– отметил Семилит.

Что касается температуры воздуха, то в течение следующей недели она существенно не будет колебаться. Ночью столбики термометров будут показывать +11…+18 градусов, а днем температура достигнет +21…+28 градусов. Только 8 июля на юго-востоке страны воздух местами прогреется до +31 градуса.

Напомним, на выходные синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал похолодание, дожди, грозы и шквалы. В западных областях 5 июля ожидается ветер со скоростью 17 – 22 метра в секунду. А вот на юге и в Крыму возможна малооблачная погода без осадков.