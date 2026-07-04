Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

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Какую погоду прогнозируют на выходные?

Суббота, 4 июля

В западных областях осадков в основном не ожидается. Только днем в районе Полесья возможны небольшие дожди и грозы. Ночью температура составит +8…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+25 градусов.

На севере страны ночью будут идти дожди с грозой. Днем местами сохранятся небольшие осадки, а в Сумской области возможны умеренные ливни. Температура в ночные часы составит +13…+18 градусов, днем – в пределах +21…+26 градусов.

Центральные области накроют дожди с грозами. В Днепропетровской области днем возможны град, шквалы со скоростью 17–22 метра в секунду, а местами температура поднимется до +31 градуса. В остальных регионах ночью будет +15…+20 градусов, днем столбики термометров покажут +22…+27 градусов.

В южных регионах и в Крыму местами будут идти кратковременные грозовые дожди. Сильные ливни, град и шквалы со скоростью 17–22 метра в секунду днем ожидаются в Крыму и Приазовье. Температура ночью составит +17…+22 градуса, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.

В восточных областях днем ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалы со скоростью 17–22 метра в секунду. Ночью температура воздуха составит +17…+22 градуса, днем температура воздуха достигнет +27…+32 градусов.

Воскресенье, 5 июля

В западных областях днем местами возможны кратковременные дожди и шквалы до 22 метров в секунду. Температура составит +10…+15 градусов ночью и +21…+26 градусов днем.

В северных регионах также днем местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди с грозами. Ночью ожидается +8…+13 градусов, а днем потеплеет – в пределах +20…+25 градусов.

Центральные области днем накроют кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, а днем потеплеет до +22…+27 градусов.

На юге и в Крыму прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ночью ожидается +13…+18 градусов, а днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В восточных областях днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит +12…+17 градусов ночью и +21…+26 градусов днем.

Напомним, в Украине сойдутся прохладная воздушная масса, идущая из акватории Северного моря, и раскаленный африканский воздух. Воздух станет более комфортным по температуре, но во второй половине дня местами возможны грозы и кратковременные ливни.