Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Смотрите также: На смену жаре придут гроза и сильный дождь: где и когда ухудшится погода

Чем опасно прохождение холодного атмосферного фронта?

После сильной жары по Украине пройдет прохладная воздушная масса из акватории Северного моря. Она столкнется с раскаленным африканским воздухом, что вызовет развитие дождей с грозами.

По словам синоптика, местами осадки будут значительными и будут сопровождаться шквалами со скоростью 17 – 22 метра в секунду. В отдельных районах возможен град.

Опасная, нестабильная, хотя и теплая погода с грозовыми дождями, шквалами, местами градом потребует повышенного внимания, поэтому во время грозы не пренебрегайте правилами безопасности,

– отметил Виталий Постригань.

Жара в регионах отступит как минимум на неделю, свидетельствуют предварительные прогнозные расчеты. Температура воздуха станет более комфортной, однако во второй половине дня возможны грозы и локальные ливни из-за активной конвекции, отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что с пятницы в большинстве регионов пройдут грозовые дожди. Осадки завершатся к концу текущей недели, а температурные максимумы в ближайшие несколько дней будут достигать +34 градусов. Впоследствии они снизятся еще на 3–6 градусов.

К слову, ожидается, что средняя температура воздуха в июле этого года будет на 2, а в западных областях – на 3 градуса выше климатической нормы.