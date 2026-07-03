Про це повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.
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Чим небезпечне надходження холодного атмосферного фронту?
Після сильної спеки Україною пройде прохолодна повітряна маса з акваторії Північного моря. Вона зустрінеться з розпеченим африканським повітрям, що спричинить розвиток дощів з грозами.
За словами синоптика, місцями опади будуть значними та супроводжуватимуться шквалами 17 – 22 метри за секунду. В окремих районах можливий град.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Небезпечна, нестійка, хоча і тепла погода з грозовими дощами, шквалами, місцями градом вимагатиме підвищеної уваги, тож під час грози не нехтуйте правилами безпеки,
– зауважив Віталій Постригань.
Спека з регіонів відступить щонайменше на тиждень, свідчать попередні прогностичні розрахунки. Температура повітря стане комфортнішою, однак у другій половину дня можливі грози та локальні зливи через активну конвекцію, зазначив синоптик.
Раніше повідомлялось, що з п'ятниці більшістю регіонів пройдуть грозові дощі. Опади завершаться до кінця поточного тижня, а температурні максимуми у найближчі кілька днів сягатимуть +34 градусів. Згодом вони знизяться ще на 3 – 6 градусів.
До слова, очікується, що середня температура повітря у липні цьогоріч буде на 2, а у західних областях на 3, градуси вище за кліматичну норму.