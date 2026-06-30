Об этом сообщили Украинский гидрометеорологический центр и региональные гидрометеорологические центры.

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Где и когда прогнозируют непогоду?

Непогода 30 июня ожидается в Ивано-Франковской области и областном центре. До конца суток в регионе возможны грозы, град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

В то же время в Ужгороде днем и вечером прогнозируется гроза с сильным дождем. Также возможен шквальный ветер со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Синоптики предупредили, что непогода будет бушевать и на следующий день, 1 июля. Грозы, местами град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду прогнозируются в Волынской, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

Во всех вышеупомянутых областях объявлен I (желтый) уровень опасности.

Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, Иван Семилит в интервью 24 Каналу рассказал, что из-за прохождения атмосферного фронта вскоре в Украину начнет поступать более прохладная воздушная масса. Поэтому уже 3 – 4 июля ожидается постепенное снижение температуры воздуха.

В начале нового месяца местами еще будет сохраняться температура до +36 градусов. А уже 4 июля почти по всей Украине дневная температура воздуха снизится еще на 3 – 6 градусов.