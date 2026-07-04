Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Дивіться також В Україну йдуть опади: що принесе холодний атмосферний фронт після спеки

Яку погоду прогнозують на вихідні?

Субота, 4 липня

У західних областях опадів переважно не очікується. Лише вдень у районі Полісся можливі невеликі дощі та грози. Вночі температура становитиме +8…+13 градусів, удень пригріє до +20…+25 градусів.

На Півночі країни уночі дощитиме з грозою. Вдень місцями збережуться невеликі опади, а на Сумщині можливі помірні зливи. Температура у нічні години буде +13…+18 градусів, удень – в межах +21…+26 градусів.

Центральні області накриють дощі з грозами. На Дніпропетровщині вдень можливі град, шквали 17 – 22 метри за секунду та місцями пригріє до +31 градуса. В решті регіонів вночі буде +15…+20 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +22…+27 градусів.

У південних регіонах та в Криму місцями йтимуть короткочасні грозові дощі. Сильні зливи, град і шквали 17 – 22 метри за секунду вдень очікуються у Криму та Приазов'ї. Температура вночі становитиме +17…+22 градуси, у денні години повітря прогріється до +24…+29 градусів.

У східних областях вдень очікуються грози, місцями сильні зливи, град і шквали 17 – 22 метри за секунду. Вночі температура повітря становитиме +17…+22 градуси, удень пригріє у межах +27…+32 градусів.

Неділю, 5 липня

У західних областей вдень місцями можливі короткочасні дощі та шквали до 22 метрів за секунду. Температура становитиме +10…+15 градусів уночі та +21…+26 градусів удень.

У північних регіонах також вдень подекуди прогнозують невеликі короткочасні дощі з грозами. Уночі очікується +8…+13 градусів, а вдень потеплішає – у межах +20…+25 градусів.

Центральні області удень накриють короткочасні дощі та грози. Уночі температура повітря становитиме +10…+15 градусів, а вдень пригріє до+22…+27 градусів.

На півдні та в Криму прогнозують малохмарну погоду без опадів. Уночі очікується +13…+18 градусів, а удень повітря прогріється до +23…+28 градусів.

У східних областях вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря становитиме +12…+17 градусів уночі та +21…+26 градусів у денні години.

Нагадаємо, в Україні зустрінуться прохолодна повітряна маса, що йде з акваторії Північного моря, та розпечене африканське повітря. Повітря стане комфортнішим за температурою, але в другій половині дня подекуди можливі грози та короткочасні зливи.