Грозы, шквалы ветра и град: в каких областях Украины сегодня будет бушевать непогода

Синоптики прогнозируют непогоду в нескольких областях Украины. Так, там ожидаются грозы, а кое-где и град.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на областные центры по гидрометеорологии.

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Грозы в Украине

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории города Ровно и области. Так, 14 мая во второй половине дня ожидаются грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду и град.

Указывается, что погодные условия в регионе могут привести к нарушению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Объявлен І уровень опасности, желтый.

У Полтавской области и в областном центре в течение ближайшего часа и до конца дня 14 мая ожидается гроза.

О непогоде предупредили и жителей Черкасской области. Так, синоптики прогнозируют, что по Черкасской области в ближайшие полчаса с удержанием до конца дня 14 мая будут грозы. В отдельных районах может быть град 6 – 19 миллиметров и шквалы ветра, которые будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Также указывается, что и в Черкассах в ближайшие полчаса и до конца дня 14 мая ожидаются грозы.

В ближайшие 1 – 2 часа 14 мая в Николаеве ожидается гроза. Такая погода будет сохраняться до конца дня. В связи с этим объявлен первый уровень опасности – желтый.

Отметим, что также до конца дня 14 мая и в течение суток 15 мая по городу Ивано-Франковске и области ожидаются порывы юго-западного ветра от 15 до 20 метров в секунду. В течение суток 15 мая в регионе прогнозируют значительный дождь.

Энергетики, ссылаясь на данные областного гидрометцентра, отмечают, в связи с этим существует опасность аварийных обесточиваний.

"Сильный ветер может вызвать падение веток и деревьев на линии электропередач. Если провод оборвется, это грозит не только обесточиванием, но и несет угрозу для здоровья и безопасности прохожих", – предостерегают в "Прикарпатьеоблэнерго".

Добавим, что синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Виннице и области. Так, там непогода ожидается 15 мая. Предупреждают о порывах ветра 15 – 20 метров в секунду.