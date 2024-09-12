Не взрывы: киевлян предупредили о грозе в ближайшее время
Источник:КМВА
В КГВА предупредили, что 12 сентября в столице будет гроза. Во время войны такие предупреждения особенно важны, ведь гром очень похож на взрывы.
Во время ночной атаки 12 сентября ПВО сбила "Шахеды" на подлете к Киеву. Но ночью прошла сильная гроза, поэтому люди успели испугаться. К сожалению, мы живем в таких реалиях, что обычное природное явление заставляет напрячься и залезть в телефон за новостями. Хотя во время грозы нельзя пользоваться телефонами.
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Когда будет гроза в Киеве
В ближайшие часы с удержанием до конца суток в столице ожидаются грозы, І уровень опасности. Не пугайтесь звуков грома. Будьте внимательны и осторожны! При объявлении воздушной тревоги немедленно направляйтесь в укрытие!
– написали в КГВА.
В Укргидрометцентре также предупредили, что до конца суток 12 сентября в Киеве и Киевской области ожидаем грозы. На пятницу, 13 сентября, также прогнозируют кратковременный дождь, местами грозу.
Правила поведения во время грозы
Не прячьтесь от молнии под одинокими деревьями и высокими металлическими конструкциями. Лучше прятаться в кустах.
Нельзя находиться в воде во время грозы, ставить палатку на открытом берегу водоема. Самым безопасным местом являются сухие равнины и балки между холмами.
Во время грозы запрещено прислоняться к скалам и стенам, останавливаться на опушке леса и возле водоемов, прятаться под скальным выступом. Нельзя бегать и суетиться, а также передвигаться плотной группой.
Если вы в палатке – не храните там металлические предметы. Также не держите косу или пилу, которые могут притянуть молнию.
Не пользуйтесь мобильным во время грозы, потушите костер, закройте заслонку в печи (огонь создает сильный тепловой поток, который притягивает электрический заряд). Не используйте электроприборы в доме.
Находясь во время грозы на открытом месте, стоит присесть на корточки, ноги поставить вместе, голову склонить к коленям. Это самое безопасное положение тела.
Если вы дома во время грозы:
- немедленно закройте все форточки, окна, двери, потому что сквозняки могут "затянуть" в помещение молнию;
- выключите электроприборы из розетки;
- в квартирах не пользуйтесь водопроводом;
- не следует умываться над раковинами или ваннами, ни в коем случае не мыться в ваннах, необходимо немедленно прекратить это при первых вспышках молний или ударах грома;
- находитесь подальше от окон, где возможны сквозняки, от электроприборов, труб, в целом любой металлической утвари;
- воздерживайтесь от звонка по телефону, но если это необходимо – сделайте это сразу же после очередного грозового разряда, быстро использовав небольшую паузу до следующего разряда.