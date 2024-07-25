Российская разведка вербует диверсантов через Telegram и TikTok для атак в Европе

Немалое количество диверсий в пользу России происходят в Европе. Как выяснили расследователи, за ними стоит спецподразделение российской военной разведки ГРУ.

Для диверсий в Европе они ищут исполнителей через социальные сети. Также ГРУ не чурается пользоваться услугами криминалитета.

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Как ГРУ вербует исполнителей диверсий в Европе

В расследовании говорится, что ГРУ организует диверсии в Европе, вербуя исполнителей через Telegram и TikTok и расплачиваясь с ними криптовалютой.

Авторы публикации сообщают, что получили доступ к документам подразделения. Оттуда они узнали, что организационная структура подготовки к диверсиям базируется на "агентах-групповодах", которыми руководит полковник Денис Смолянинов.

Например, в начале 2024 года через Telegram был завербован житель Латвии, который по инструкциям ГРУ бросил коктейль Молотова в Музей оккупации в Риге.

Другая операция, организованная этой же командой, состоялась в конце 2023 года, когда несколько молдавских граждан, завербованных через TikTok, нарисовали звезды Давида на домах в Париже и его пригородах на фоне военной операции в секторе Газа.

Источники издания также сообщают, что ГРУ привлекает к диверсиям криминалитет из России, Украины, Грузии, Армении, Молдовы и Сербии, используя оперативников МВД для вербовки.