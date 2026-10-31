"Вы не побеждаете": глава МИД Великобритании прямо в лицо разнес Лаврова на саммите G20

На встрече министров G20 глава МИД Великобритании Эд Милибэнд обвинил Россию в агрессии и убийствах мирных жителей Украины. Он упрекнул Сергея Лаврова в нанесении удара по Днепру и призвал сказать правду о провале Кремля в войне.

Об этом сообщает издание Sky News.

Как британский министр разнес Лаврова

Милибэнд прямо за столом переговоров констатировал, что Россия терпит неудачу в войне благодаря стойкости украинцев и совместной поддержке союзников.

"Давайте поговорим о том, что произошло вчера (29 октября 2026 года – 24 Канал) на железной дороге в Днепре. Только вчера ваши дроны провели атаку и убили 15 человек", – обратился глава британского МИД к Лаврову.

Политик подчеркнул, что эта трагедия – лишь одно из бесчисленных свидетельств убийств мирных жителей за почти 5 лет полномасштабного вторжения. Он призвал международное сообщество лишать диктатора Владимира Путина финансовых доходов, которые позволяют продолжать варварские военные действия.

Путин тогда думал, что легко победит в этой войне. Но вы не побеждаете. Благодаря мужеству украинского народа и солидарности стран за этим столом вы не побеждаете,

– заявил Милибэнд.

Британский дипломат также публично призвал представителя Москвы набраться смелости и больше не лгать собственному руководству о реальной обстановке на фронте.

"Если бы у вас хватило смелости говорить правду и поступать правильно, вы сказали бы Путину, что он не побеждает в этой войне и не победит", – подчеркнул глава британского МИД.

Эти жесткие заявления прозвучали на фоне того, что Дональд Трамп недавно заблокировал введение новых санкций против Кремля.

Кая Каллас присоединилась к критике России

К разгромной критике российской делегации присоединилась верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, комментарий которой опубликовало издание Der Stern. Она назвала действия Лаврова провокационными и указала на многочисленные манипуляции Кремля.

Конечно, он привел немало лжи и исказил факты, которые мы впоследствии смогли опровергнуть,

– подчеркнула Каллас.

Она обратила внимание на то, что поведение российского представителя свидетельствует о полном отсутствии стремления Москвы к мирным переговорам. Каллас призвала не ослаблять санкционное давление на агрессора, в частности для обеспечения прекращения огня в акватории Черного моря.

"Для нас совершенно очевидно: чтобы положить конец этой войне, давление нужно оказывать на агрессора", – подытожила она.

Дипломатическое противостояние вылилось также в отмену традиционного протокольного мероприятия. Организаторы саммита были вынуждены у отменить групповую фотосъемку, из-за категорического отказа Эда Милибэнда и европейских представителей находиться в одном кадре с Лавровым.

Сам российский чиновник попытался иронизировать по поводу того, что западные коллеги говорят.

"Если для них самое важное – как они выглядят на совместном фото и кто стоит рядом, то это само за себя говорит", – заявил он.

Показательно, что сам перелет Лаврова в американскую Атланту длился более 20 часов, поскольку самолет был вынужден облетать страны, закрывшие свое воздушное пространство для российской авиации, а ряд законодателей в США настаивал на полном запрете его въезда.