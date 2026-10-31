"Ви не перемагаєте": очільник МЗС Великої Британії прямо в обличчя розніс Лаврова на G20

Про це повідомляє видання Sky News.

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Як британський міністр розніс Лаврова

Мілібенд прямо за столом переговорів констатував, що Росія зазнає невдачі у війні завдяки стійкості українців і спільній підтримці союзників.

"Давайте поговоримо про те, що сталося вчора (29 жовтня 2026 – 24 Канал) на залізниці у Дніпрі. Лише вчора ваші дрони атакували та вбили 15 людей", – звернувся очільник британського МЗС до Лаврова.

Політик підкреслив, що ця трагедія є лише одним із незліченних свідчень убивств цивільних за майже 5 років повномасштабного вторгнення. Він закликав міжнародну спільноту позбавляти диктатора Володимира Путіна фінансових доходів, які дозволяють продовжувати варварські воєнні дії.

Путін тоді думав, що легко переможе у цій війні. Але ви не перемагаєте. Завдяки мужності українського народу та солідарності країн за цим столом ви не перемагаєте– заявив Мілібенд.

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Британський дипломат також публічно закликав представника Москви знайти сміливість і більше не брехати власному керівництву щодо реальної картини на фронті.

"Якби у вас вистачило сміливості говорити правду і чинити правильно, ви сказали б Путіну, що він не перемагає у цій війні й не переможе", – наголосив очільник британського МЗС.

Ці жорсткі заяви пролунали на тлі того, що Дональд Трамп нещодавно заблокував запровадження нових санкцій проти Кремля.

Кая Каллас долучилася до критики Росії

До нищівної критики російської делегації приєдналася висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, коментар якої опублікувало видання Der Stern. Вона назвала дії Лаврова провокативними та вказала на численні маніпуляції Кремля.

Звісно, він навів чимало брехні та перекрутив факти, які ми згодом змогли спростувати– підкреслила Каллас.

Вона звернула увагу на те, що поведінка російського представника свідчить про повну відсутність прагнення Москви до мирних переговорів. Каллас закликала не послаблювати санкційний тиск на агресора, зокрема для гарантування припинення вогню в акваторії Чорного моря.

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"Для нас цілком очевидно: щоб покласти край цій війні, тиск потрібно чинити на агресора", – підсумувала вона.

Дипломатичне протистояння вилилося також у скасування традиційного протокольного заходу. Організатори саміту були змушені скасувати спільне фотографування через категоричну відмову Еда Мілібенда та європейських представників перебувати в одному кадрі з Лавровим.

Сам російський посадовець спробував іронізувати щодо позиції західних колег.

"Якщо для них найважливіше – як вони виглядають на спільному фото і хто стоїть поруч, то це саме за себе говорить", – заявив він.

Показово, що сам переліт Лаврова до американської Атланти тривав понад 20 годин, оскільки борт мусив облітати країни, які закрили небо для російської авіації, а низка законодавців у США наполягала на повній забороні його в'їзду.