"Часто в тени": у Зеленского подготовили список россиян, которых нужно наказать санкциями
Источник:сайт Президента Украины
Международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России подготовила очередной документ. Речь идет о "Дорожной карте индивидуальных санкций: рекомендации по санкциям против РФ".
Группа Ермака-Макфола подготовила карту санкций против пропагандистов РФ
Этим документом группа призвала все демократические страны ввести равные санкции против российских пропагандистов и предложила список из 166 имен. В то же время, отмечается, что его будут дополнять.
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Список содержит базовый перечень российских пропагандистов, лидеров мнений, артистов, которые генерируют и распространяют нарративы кремлевской пропаганды, ложь относительно войны России против Украины.
Пропагандисты разделены на две большие группы: те, кто генерирует идеи для пропаганды (идеологи, эксперты, ученые) и те, кто распространяет эти идеи (журналисты, артисты и звезды).
Некоторые номинально-академические ученые и эксперты часто остаются в тени и потому избежали санкций, хотя создают теоретические обоснования для преступной войны,
– говорится в документе.
Такие организации как дискуссионный клуб Валдай, Совет по внешней и оборонной политике, российский совет международных дел, российский институт стратегических исследований и другие тесно сотрудничают с властью и нарабатывают пропагандистские нарративы.
В свой список "группа Ермака-Макфола" включила:
- Почетного председателя СВОП Александра Дугина;
- Известного политолога Сергея Караганова;
- Руководителя СВОП Федора Лукьянова и его соратника Тимофея Бордачева;
- Советника министра обороны и политолога Андрея Ильницкого;
- Администратора Валдайского клуба Андрея Быстрицкого и другие.
Некоторые из них уже находятся под санкциями отдельных стран или Евросоюза, но "группа Ермака-Макфола" отмечает, что против всех подсанкционных персон нужно ввести общие унифицированные санкции.
В Дорожную карту индивидуальных санкций также внесены артисты, которые не менее опасны, чем корпоративные пропагандисты, благодаря способности быстро и действенно распространить пропаганду на широкие массы. Многие из них с начала полномасштабного вторжения посетили временно оккупированные территории Украины, выступили на концертах в поддержку России или публично поддержали режим Путина и его войну. Среди них:
- Анна Седокова;
- Максим Аверин;
- Ирина Аллегрова;
- Надежда Бабкина;
- Жанна Бадоева;
- Николай Басков;
- Марат Башаров;
- Сергей Безруков;
- Виктор Белан и другие.
Отмечается, что многие из них провели свои отпуска за границей, а кто-то имеет дорогую недвижимость в Европе и США.
Поэтому международная рабочая группа рекомендует демократическим странам во всем мире включить в свои санкционные списки тех людей, которые пока избежали этого.
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