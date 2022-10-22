"Часто в тени": у Зеленского подготовили список россиян, которых нужно наказать санкциями

22 октября 2022 , 08:29
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Источник:

сайт Президента Украины

Международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России подготовила очередной документ. Речь идет о "Дорожной карте индивидуальных санкций: рекомендации по санкциям против РФ".

Группа Ермака-Макфола подготовила карту санкций против пропагандистов РФ

Этим документом группа призвала все демократические страны ввести равные санкции против российских пропагандистов и предложила список из 166 имен. В то же время, отмечается, что его будут дополнять.

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Список содержит базовый перечень российских пропагандистов, лидеров мнений, артистов, которые генерируют и распространяют нарративы кремлевской пропаганды, ложь относительно войны России против Украины.

Пропагандисты разделены на две большие группы: те, кто генерирует идеи для пропаганды (идеологи, эксперты, ученые) и те, кто распространяет эти идеи (журналисты, артисты и звезды).

Некоторые номинально-академические ученые и эксперты часто остаются в тени и потому избежали санкций, хотя создают теоретические обоснования для преступной войны,
– говорится в документе.

Такие организации как дискуссионный клуб Валдай, Совет по внешней и оборонной политике, российский совет международных дел, российский институт стратегических исследований и другие тесно сотрудничают с властью и нарабатывают пропагандистские нарративы.

В свой список "группа Ермака-Макфола" включила:

  • Почетного председателя СВОП Александра Дугина;
  • Известного политолога Сергея Караганова;
  • Руководителя СВОП Федора Лукьянова и его соратника Тимофея Бордачева;
  • Советника министра обороны и политолога Андрея Ильницкого;
  • Администратора Валдайского клуба Андрея Быстрицкого и другие.

Некоторые из них уже находятся под санкциями отдельных стран или Евросоюза, но "группа Ермака-Макфола" отмечает, что против всех подсанкционных персон нужно ввести общие унифицированные санкции.

В Дорожную карту индивидуальных санкций также внесены артисты, которые не менее опасны, чем корпоративные пропагандисты, благодаря способности быстро и действенно распространить пропаганду на широкие массы. Многие из них с начала полномасштабного вторжения посетили временно оккупированные территории Украины, выступили на концертах в поддержку России или публично поддержали режим Путина и его войну. Среди них:

  • Анна Седокова;
  • Максим Аверин;
  • Ирина Аллегрова;
  • Надежда Бабкина;
  • Жанна Бадоева;
  • Николай Басков;
  • Марат Башаров;
  • Сергей Безруков;
  • Виктор Белан и другие.

Отмечается, что многие из них провели свои отпуска за границей, а кто-то имеет дорогую недвижимость в Европе и США.

Поэтому международная рабочая группа рекомендует демократическим странам во всем мире включить в свои санкционные списки тех людей, которые пока избежали этого.

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Автор: Марта Касіянчук