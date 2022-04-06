Группа "эпических орков" продолжала воровать на Сумщине, даже когда к ним подходили ВСУ
6 апреля 2022 , 22:48Читати новину українською
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
Российские оккупанты вторглись в Украину, где убивают и грабят местное население. Военные РФ воруют, даже когда их ждет рандеву с Вооруженными Силами Украины.
Пять врагов были ликвидированы
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что оккупанты в Дептовке на Сумщине продолжили грабить, когда поблизости были ВСУ.
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Она отметила, что россияне "крутятся" возле опрокинутого "Урала", набитого награбленным имуществом украинских граждан.
За свою неслыханную наглость оккупанты быстро поплатились. Венедиктова сообщила, что пять врагов были ликвидированы.
Еще три российских оккупанта попали в плен.
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