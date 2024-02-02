Группа NOVA (Новая почта) уплатила в Украине 10,7 миллиарда гривен налогов

Сумма налогов и сборов, уплаченных группой NOVA (Новая почта) в бюджеты всех уровней в 2023 году, составила 10,7 миллиарда гривен. Это на 50% больше, чем в 2022 году. В частности, Новая почта уплатила 8,7 миллиарда гривен, NovaPay – 1,2 миллиарда гривен.

Также 2023 год отметился рекордным объемом инвестиций в развитие группы NOVA (Новая почта) в Украине. Он составил 5,3 миллиарда гривен. Это более чем вдвое превышает инвестиционный бюджет прошлого года (2,1 миллиарда гривен).

Смотрите также Для развития ничего не жалко: сколько стоили "Новой почте" новые отделения и почтоматы

Уровень веры Новой почты в будущее Украины в 2024 еще больше: на текущий год запланировано увеличить сумму инвестиций до 7 миллиардов гривен.

В прошлом году наибольший объем капитальных инвестиций – 2,4 миллиарда гривен – было направлено на строительство новых сортировочных терминалов и на автоматизацию тех, что уже работают. Это позволяет компании обеспечивать бесперебойный процесс доставки в условиях постоянного роста объемов грузов и не терять скорость: уже сегодня компания доставляет 1040 посылок каждую минуту, а в пиковые дни нагрузки – 1400. При этом, несмотря на разницу объемов, доставка происходит с той же скоростью.

Еще одна большая статья расходов – развитие сети отделений и почтоматов, в которую мы вложили 1,1 миллиарда гривен. В результате сеть Новой почты в Украине уже насчитывает более 27 000 точек сервиса. Цель расширения сети – шаговая доступность отделения или почтомата для украинцев, а значит, удобство пользования,

– рассказали в группе NOVA.

Также средства инвестиционного бюджета были направлены на автоматизацию рабочих мест и ремонты отделений, чтобы сделать их удобными и безбарьерными в использовании для различных групп потребителей и сотрудников – 1,2 миллиарда гривен.



Инвестиции группы NOVA в 2023 году / Инфографика группы NOVA

"На обновление парка транспорта и БДФ-контейнеров мы направили 233 миллиона гривен, на IT и R&D – 338 миллионов гривен, на развитие направления фулфилмента – 17 миллионов", – добавили в группе NOVA.