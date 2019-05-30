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      Группа школьниц на "стрелке" побила сверстниц на Днепропетровщине

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      В Каменском толпа школьниц жестоко избила сверстниц (иллюстративное фото)
      В Каменском толпа школьниц жестоко избила сверстниц (иллюстративное фото) / Фото из открытых источников

      В Каменском Днепропетровской области группа школьниц с кулаками набросилась на своих сверстниц. В результате пострадали две девочки. Известно, что одна из пострадавших учится в местной школе №35, несовершеннолетние злоумышленницы – ученицы 7-й школы.

      Как пишет "Сайт города Каменское", драка возникла в результате конфликта между двумя школьницами, правда его причина пока неизвестна.

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      Так, девушки решили выяснить отношения в одном из дворов и обе привели с собой подруг. Однако, количество участников "группы поддержки" каждой из сторон отличалось кардинально. С ученицей 7-й школы пришли около десяти человек, а с ее соперницей из 35-й школы – только одна.

      В конце концов последняя стала звать на помощь и пыталась вызвать полицию, но не успела. В результате инцидента девушки получили травмы, поэтому они были госпитализированы. Родители пострадавших, со своей стороны, написали заявление в полицию.

      По словам старшего инспектора сектора мониторинга Каменского отделения полиции Елены Тимченко, правоохранители открыли уголовное производство по статье о нанесении легких телесных повреждений. Как подчеркивает она, вывод о легких телесных повреждениях сделал судмедэксперт, который осматривал девушек.

      Причины и обстоятельства конфликта установит следствие. Досудебное расследование продолжается.

      Недавно в Украине произошел еще один подобный случай, но уже в Мариуполе. Здесь также группа подростков жестоко избила ученика другой школы. Перед этим они у школьника требовали деньги и угрожали.

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      Каковы причины жестокости среди подростков? По словам детского омбудсмена Николая Кулебы, жестокость и насилие в детской среде – это результат воспитания и ценностей, которые прививаются ребенку, или безответственное отношение к воспитанию со стороны родителей.

      Ребята и девушки, которые видят насилие или испытывают его на себе – ретранслируют его. Иногда, таким образом они самореализовуються. Для них очень важно чувство принадлежности к группе, потому что они могут идти за ней. Они боятся потерять "друзей" и стать "изгоем". Если у детей нет досуга, благодаря которому они могут реализоваться, тогда они сами его ищут, и часто – деструктивно,
      отметил он в комментарии 24 каналу.

      Какое наказание предусмотрено для несовершеннолетних агрессоров? В декабре 2018 года Верховная Рада приняла закон о противодействии буллингу (агрессивное поведение детей друг к другу). Он предусматривает наложение штрафов за травлю в учебных заведениях. Впоследствии этот закон подписал тогдашний президент Петр Порошенко, а 19 января документ вступил в силу. Согласно закону, за буллинг в Украине наказывают штрафом в размере 850-1700 гривен или общественными работами на 20-40 часов.

      Кроме того, украинское законодательство для несовершеннолетних предусматривает уголовную и административную ответственность. К уголовной ответственности могут быть привлечены дети, которые до совершения преступления достигли 16 лет. Это так называемый общий возраст уголовной ответственности.

      Также закон предусматривает и пониженный возраст уголовной ответственности. Говорится о детях в возрасте от 14 до 16 лет, которых могут привлечь к уголовной ответственности за такие преступления:

      • убийство;
      • изнасилование;
      • умышленное тяжкое телесное повреждение;
      • хулиганство и другие.

      Булінг, школи. діти, жорстокість, підлітки
      Буллинг в украинских школах: инфографика 24 канал

      ДРУГИЕ СЛУЧАИ ЖЕСТОКОСТИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДИЛИ В УКРАИНЕ:

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      Теги: Новости Украины Кам'янське Дети и несовершеннолетние Новости криминала и ДТП Криминал Криминальные новости Новости Днепра
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