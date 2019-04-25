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      На Волыни девушки устроили жестокую драку во дворе школы: видео

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      На Волыни жестоко подрались две школьницы
      На Волыни жестоко подрались две школьницы / Скрин с видео

      В селе Вербка Ковельского района на Волыни две девочки 12 и 15 лет устроили жестокую драку прямо на школьном дворе. За разборками несовершеннолетних наблюдали многие их сверстники, которые снимали все на видео, но никто так и не остановил девушек.

      Конфликт между ученицами сняли на видео очевидцы. На нем видно, как девушки таскают друг друга за волосы, потом дерутся ногами. Когда 12-летняя школьница упала на асфальт, соперница начинает бить ее кулаками, не обращая внимания на ее крики.

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      Почему между школьницами, которые ранее близко дружили, возникла драка – точно неизвестно. Старшая девушка рассказала, что младшая якобы обзывала ее неприличными словами, поэтому они и подрались.

      Они учатся в разных школах – одна в Ковеле, другая в учебно-воспитательном комплексе в селе Вербка, на территории которого и произошла драка.

      Учителя рассказывают о двух девушках только хорошее, что они из порядочных семей, коммуникабельны и активны в школьной жизни.

      По рассказам педагогов, драку на территории школы они также не видели, поскольку все произошло после уроков. После инцидента в школах провели собрание. В полицию ни одна из семей не обращалась, но туда написали заявление директора учебных заведений, где учатся девушки. Вероятно, отвечать придется их родителям.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Волынь Дети и несовершеннолетние столкновения
      Источник: 24 канал
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