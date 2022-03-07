Группировка врага у Конотопа и Ахтырки потеряла до 50% личного состава

7 марта 2022 , 18:51
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Группировка врага, действующая на отдельных направлениях у Конотопа и Ахтырки, потеряла до 50% личного состава. Для продолжения наступательных действий требуется перегруппировка и пополнение запасов.

Об этом в оперативной сводке на 18:00 7 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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