Группировка врага у Конотопа и Ахтырки потеряла до 50% личного состава
7 марта 2022 , 18:51Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Группировка врага, действующая на отдельных направлениях у Конотопа и Ахтырки, потеряла до 50% личного состава. Для продолжения наступательных действий требуется перегруппировка и пополнение запасов.
Об этом в оперативной сводке на 18:00 7 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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