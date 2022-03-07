Про це в оперативному зведенні станом на 18 годину 7 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Зокрема, Збройні сили України дали відсіч ворогу, який ще в перші дні війни оточив Конотоп та Охтирку.

Угруповання ворога, що діє на окремих напрямках Конотопа та Охтирки, втратило до 50 відсотків особового складу,

– повідомляють в ЗСУ.

Щоб продовжити наступальні дії, ворог потребує перегруповування та поповнення запасів.

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