Пытались вывесить флаг России: в селе Багатырь Донецкой области ликвидировали группу россиян

Украинские военные ликвидировали группу россиян, которая попала в Багатырь Донецкой области и пыталась вывесить российский флаг. Оккупанты активно давят на это село.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Там также предполагают, что россияне позже могут похвастаться "поднятием" флага над населенным пунктом.

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Что об этом известно

По словам аналитиков, россияне осуществляют активное давление пехотой на Багатырь, часто используя мотоциклы. Они проникают в село, скрываются в домах и пытаются накапливаться для дальнейшего продвижения.

Сообщают, что сейчас они смогли пройти в южную часть населенного пункта, но украинские бойцы стараются уничтожать все, что движется в сторону села и зачищать местность, когда оккупанты пытаются лезть глубже.

Сегодня пи***ы, которые просочились в Багатир хотели вывесить свою тряпку. Были уничтожены,

– говорится в сообщении.



Силы обороны уничтожили группу россиян / Фото DeepState

К слову, накануне аналитики DeepState сообщали о продвижении россиян в направлении Малиновки, Багатира и возле Новоселки в Донецкой области. Известно, что вблизи Багатира уже длительное время происходят боевые действия.