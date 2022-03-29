"Груz 200": ВСУ показали фото ликвидированных российского командира взвода и его подчиненных
29 марта 2022 , 10:41Читати новину українською
Источник:Стратком ВСУ
Украина уже больше месяца дает решительный отпор российским оккупантам. Враг терпит сокрушительные потери в живой силе и технике.
Стратком ВСУ обнародовал имена, звания, происхождение и фото очередной порции 200-х рашистов 29 марта. Результаты успешного "украинского сафари 2.0" 28 марта поделились на официальной странице в фейсбук.
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"Груz 200" отправился домой в Россию
Заблудившихся на "учениях" оккупантов Вооруженные Силы Украины уже отправили "в правильном виде" домой. Грузом 200 стали:
- командир взвода Владимир Потапов из Гурьевска Кемеровской области;
- лейтенант Руслан Маликов из Урюпинска;
- старший лейтенант Александр Потапенков из села Базарный Сызган Ульяновской области;
- старший лейтенант Яшнар Бекназаров из Якутии;
- лейтенант Дамир Исламов из Лениногорска
Уничтоженные оккупанты / Фото СтратКом ВСУ
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