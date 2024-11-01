В Грузии отказались выполнять условия для вступления в ЕС: о чем идет речь

В Грузии заявили, что не планируют отзывать закон "О прозрачности иностранного влияния". Именно это было одним из требований для возобновления движения в ЕС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на грузинский "Первый канал". Соответствующее заявление сделал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

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Власти Грузии не планируют отзывать закон

Журналисты спросили, планирует ли "Грузинская мечта" отозвать закон "О прозрачности иностранного влияния" – более известный как закон "закон об иноагентах".

Нет. Вы не обрадуетесь, но мы не будем отзывать его,

– ответил Мамука Мдинарадзе.

По его словам, если бы не было этого закона, "на проспекте Руставели сейчас стояли бы десятки тысяч людей".

Во-первых, правильно – грузинский закон, а не российский, как вы его все называете. А во-вторых, оставим в покое российское или грузинское, они называют все национальное и грузинское – российским. Многие политики в Европе тоже так поступают, если видят что-то традиционное, консервативное. Это такой тренд, когда консервативное и традиционное называют российским,

– заявил Мдинарадзе.

Он добавил, что и закон "об иноагентах", и закон о запрете так называемой "ЛГБТ-пропаганды" якобы были легитимизированы большинством грузинского народа.

К слову, ранее стало известно, что президента Грузии Саломе Зурабишвили вызвала на допрос прокуратура в рамках расследования относительно вероятных фальсификаций на парламентских выборах. Грузинская руководительница отказалась идти к прокурорам.