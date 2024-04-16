Митингуют против "российского" закона: в Тбилиси начался жесткий разгон протестующих

Уже второй день подряд в грузинской столице перед зданием парламента проходит очередная акция протеста против законопроекта об "иноагентах". Там уже выстроилась полиция, которая всячески препятствует митингующим.

Днем 15 апреля Грузию всколыхнули массовые протесты людей. В самом центре Тбилиси начались протесты против принятия закона об “иноагентах”. К зданию парламента на акцию вышли более пяти тысяч человек. Лидеры оппозиции призвали не принимать "российский" закон и "не лишать Грузию европейского будущего".

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В результате действия полиции уже есть пострадавшие

Протестующие снова вышли на проспект Руставели в грузинской столице, демонстрируя свое недовольство относительно законопроекта об "иноагентах". Из их уст звучат лозунги "Рабы, Путин х***о". В руках они держат плакаты и флаги Грузии и ЕС, выступая против пророссийского курса грузинских властей.

В Грузии продолжаются массовые протесты против законопроекта: смотрите видео

В то же время на месте выстроилась полиция, которая пытается помешать проникновению протестующих во внутренний двор парламента. Против митингующих, вероятно, использовали слезоточивый спрей. В результате есть пострадавшие, среди которых лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе.

Полиции использует против митингующих слезоточивый газ: смотрите видео

По данным СМИ, митингующие покидают прилегающие улицы и перемещаются на проспект Руставели. Тем временем лидер "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе возмутился в ответ на предложение оппозиции выйти и поговорить с участниками акции против закона об иноагентах.

"Если я рискну, выйду и умру за идею, которую вы окрестили как "русскую", а на самом деле согласно моей вере и аргументам, является грузинской, как вы потом себя поведете? Почему вы позволяете себе такую риторику?,

– заявил Мдинарадзе.

Полиция применяет силу против протестующих: смотрите видео

Всего, по данным СМИ, на месте протеста сейчас находится около 15 тысяч человек. Во время разгона протестующих у здания Парламента Грузии уже есть первые пострадавшие. В частности, по предварительным данным, пока полиция задержала 11 митингующих.

В результате действий полиции есть пострадавшие: смотрите видео

Известно, что решение в парламенте до сих пор не приняли из-за якобы "затяжных дебатов". Как пояснил председатель парламента Шалва Папуашвили, по регламенту пленарное заседание нельзя заканчивать позже восьми вечера, а к этому времени высказаться все желающие депутаты не успели.

Ожидается, что голосование состоится в среду, 17 апреля. Перед ним свою позицию представят оппозиция и правящая партия, а затем выступят лидеры фракций и члены профильных комитетов.

В чем заключается проблема этого законопроекта

Возмутительный законопроект снова предложила правящая партия "Грузинская мечта". В марте прошлого года эта политическая сила была вынуждена отозвать его после масштабных протестов. Новый законопроект практически полностью повторяет прежний, однако формулировка "агент иностранного влияния" в нем заменена на термин "организация, проводящая интересы иностранной силы".

Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться как проводящие интересы иностранной силы организации. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что такое законодательство якобы необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

Однако оппозиционные партии и независимые журналисты называют его "российским законом" за сходство с принятым в России в 2012 году законодательством об "иностранных агентах". В России этот закон используется для преследования независимых СМИ и оппозиционных политиков.

Президент уже отреагировала

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети X обвинила правительство и парламент республики в провокации. Она также выступила с обвинением в отношении власти в том, что их действия якобы являются "российской стратегией дестабилизации".

Более того, по ее словам, вышеупомянутая "Грузинская мечта" выгнала со слушаний всех оппозиционных депутатов перед голосованием. Она раскритиковала действия спецназа, который совершает недопустимые действия против гражданского населения, которое защищает свое европейское будущее.