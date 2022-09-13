Референдум о войне: в правящей партии Грузии предлагают спросить у народа, воевать ли с россией

Руководство Грузии может организовать всенародный референдум. На нем планируют задать вопрос: хотят ли грузины войны с россией.

Об этом заявил глава партии "Грузинская мечта" Георгий Кобахидзе, информирует 24 канал. Он пообещал, что "власть будет поступать так, как скажет народ".

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Референдум о войне в Грузии

Пусть народ скажет, хочет ли он открытие второго фронта в Грузии против россии,

– подчеркнул Кобахидзе.

Россияне жалуются, что их массово не пускают в Грузию

Грузия усилила контроль на границе для въезжающих в страну россиян. Они жалуются на массовые отказы во въезде.

По данным одного из пропагандистских медиа, усиление контроля на границе началось несколько недель назад. Ограничения по въезду коснулись россиян независимо от их обстоятельств и причин поездки.

"Если нет документа на жительство, вида на жительство, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан", – отметил директор общественной организации Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев.

Отмечается, что с марта по июнь 2022 года 3036 граждан россии "развернули" на въезде Грузии. Причины этого в МВД страны не разъясняли.

Кроме того, как известно, шестая часть россиян, приехавших в Грузию после начала войны в Украине, задержались там дольше месяца.

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