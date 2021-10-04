Помогли работники местного порта: как проходили первые дни Саакашвили по возвращении в Грузию

Местная прокуратура сообщила, что Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября. Сначала политику помогали 2 местных.

По данным прокуратуры Грузии, работники порта в городе Зураб и Шалве Цоцория помогали Саакашвили. Именно они отвезли политика на своем автомобиле в одно из сел региона Самегрело.

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Оттуда Саакашвили отправился в Тбилиси.

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