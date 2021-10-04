Помогли работники местного порта: как проходили первые дни Саакашвили по возвращении в Грузию

4 октября 2021 , 19:31
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Источник:

Прокуратура Грузии

Местная прокуратура сообщила, что Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября. Сначала политику помогали 2 местных.

По данным прокуратуры Грузии, работники порта в городе Зураб и Шалве Цоцория помогали Саакашвили. Именно они отвезли политика на своем автомобиле в одно из сел региона Самегрело.

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Оттуда Саакашвили отправился в Тбилиси.

Саакашвили не узнали патрульные

  • Соратница Саакашвили и участница "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе рассказала, что местные патрульные просто не узнали политика.
  • Незадолго до задержания автомобиль Саакашвили остановили патрульные.
  • Вероятной причиной сам политик назвал превышение скорости. Саакашвили как раз направлялся из Батуми в Тбилиси.
  • Патрульные выписали штраф, однако не узнали политика.
  • Саакашвили рассказал: это могло произойти из-за того, что он был в защитной маске.
  • По словам Херхеулидзе, несколько дней до задержания Саакашвили находился в Грузии.
  • Он ходил по улицам. Однако прохожие также его не узнавали.
  • Вместе с тем правоохранители Грузии опровергают эти сведения.
  • Там утверждают, что все время знали: Саакашвили находится на родине.