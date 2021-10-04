Помогли работники местного порта: как проходили первые дни Саакашвили по возвращении в Грузию
4 октября 2021 , 19:31Читати новину українською
Источник:Прокуратура Грузии
Местная прокуратура сообщила, что Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября. Сначала политику помогали 2 местных.
По данным прокуратуры Грузии, работники порта в городе Зураб и Шалве Цоцория помогали Саакашвили. Именно они отвезли политика на своем автомобиле в одно из сел региона Самегрело.
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Оттуда Саакашвили отправился в Тбилиси.
Саакашвили не узнали патрульные
- Соратница Саакашвили и участница "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе рассказала, что местные патрульные просто не узнали политика.
- Незадолго до задержания автомобиль Саакашвили остановили патрульные.
- Вероятной причиной сам политик назвал превышение скорости. Саакашвили как раз направлялся из Батуми в Тбилиси.
- Патрульные выписали штраф, однако не узнали политика.
- Саакашвили рассказал: это могло произойти из-за того, что он был в защитной маске.
- По словам Херхеулидзе, несколько дней до задержания Саакашвили находился в Грузии.
- Он ходил по улицам. Однако прохожие также его не узнавали.
- Вместе с тем правоохранители Грузии опровергают эти сведения.
- Там утверждают, что все время знали: Саакашвили находится на родине.