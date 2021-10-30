В Грузии стартовал второй тур местных выборов

В Грузии 30 октября проходит второй тур выборов местного самоуправления. Это волеизъявление рассматривают как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта".

Голосование стартовало на фоне прибытия в страну бывшего президента Михеила Саакашвили и его задержания и заключения.

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Что стоит знать о выборах в Грузии

Избирательные участки открылись 30 октября в 07:00, а процедура голосования началась в 08:00. Во втором туре в 5 самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах выберут мэров. В 24 избирательных округах выберут 42 мажоритарных членов муниципального собрания.

Для избрания мэров в муниципалитетах установлен 50% барьер, а для избрания мажоритарных членов – 40% барьер.

Во втором туре выборов преимущественно принимают участие кандидаты от "Грузинской мечты" и "национального движения". По результатам голосования первого тура, который состоялся 2 октября, правящая партия победила движение Саакашвили, набрав более 46% голосов.

Саакашвили призвал прийти на выборы

Заключенный политик Михеил Саакашвили в день второго тура выборов обратился из тюрьмы к своим сторонникам. Экс-президент Грузии призвал их прийти на местные выборы и проголосовать. От этого, по словам Саакашвили, и зависит его жизнь.

От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду жить я или умру. Какое бы решение вы ни приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою Родину,

– заявил Саакашвили.

Почему Саакашвили в тюрьме