В Грузии стартовал второй тур местных выборов
Источник:Грузия Online
В Грузии 30 октября проходит второй тур выборов местного самоуправления. Это волеизъявление рассматривают как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта".
Голосование стартовало на фоне прибытия в страну бывшего президента Михеила Саакашвили и его задержания и заключения.
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Что стоит знать о выборах в Грузии
Избирательные участки открылись 30 октября в 07:00, а процедура голосования началась в 08:00. Во втором туре в 5 самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах выберут мэров. В 24 избирательных округах выберут 42 мажоритарных членов муниципального собрания.Обратите внимание! Для избрания мэров в муниципалитетах установлен 50% барьер, а для избрания мажоритарных членов – 40% барьер.
Во втором туре выборов преимущественно принимают участие кандидаты от "Грузинской мечты" и "национального движения". По результатам голосования первого тура, который состоялся 2 октября, правящая партия победила движение Саакашвили, набрав более 46% голосов.
Саакашвили призвал прийти на выборы
Заключенный политик Михеил Саакашвили в день второго тура выборов обратился из тюрьмы к своим сторонникам. Экс-президент Грузии призвал их прийти на местные выборы и проголосовать. От этого, по словам Саакашвили, и зависит его жизнь.
От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду жить я или умру. Какое бы решение вы ни приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою Родину,
– заявил Саакашвили.
Почему Саакашвили в тюрьме
- Михеил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави.
- В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу. Сам политик называет их политическими и не признает своей вины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет ставить вопрос о возвращении Саакашвили.