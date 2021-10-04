В Грузии суд арестовал владельца квартиры, где скрывался Саакашвили

Элгуджа Цомая– владельца квартиры, где задержали Михеила Саакашвили, – арестовали. Под стражей мужчина пробудет, пока будет продолжаться следствие.

Защитник сообщил, что это решение суда является абсолютно политическим. Кроме того, в СМИ начали появляться сообщения, что Цомай якобы сам тайком перевозил Саакашвили в своем автомобиле.

Заметьте Под тюрьмой, где находится Саакашвили, состоялась акция в поддержку политика: видео митинга

Накануне Цомаю объявили обвинения

Цомай – владелец квартиры, в которой задержали Саакашвили. Отель расположен в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси.

Грузинская прокуратура 3 октября объявила Цомаю обвинение.

Мужчине инкриминируют сокрытие преступлений.

По данным прокуратуры, он знал, что Саакашвили разыскивают правоохранительные органы Грузии и все равно предоставил ему свою квартиру.

Задержание Саакашвили в Грузии: главное

Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию 1 октября. В тот же день политика задержали. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

В СИЗО Саакашвили объявил голодовку.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Саакашвили.

По словам украинского лидера, "все институты, в частности МИД и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими правительствами, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься".

Сообщение из телеграма "Sputnik Грузия"

Суд арестовал владельца квартиры в Тбилиси, где находился Саакашвили, Элгуджа Цомая арестовали на период следствия.

Адвокат Бека Басилая назвал решение "абсолютно политическим",

Между тем, СМИ активно обсуждают версию, что Цомай не только предоставил свою квартиру Саакашвили, но и сам тайно перевозил его в своем автомобиле.