Премьер Грузии сообщил о задержании Саакашвили
Источник:"Новости – Грузия"
Утром 1 октября Михеил Саакашвили показал видеообращение, в котором заявил, что вернулся в Грузию. Вечером премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что политика задержали.
Грузинские правоохранители задержали третьего президента страны и бывшего главы Одесской области Михеила Саакашвили после его возвращения на родину.
Ранее СМИ утверждают, что Саакашвили в Украине: команда ждет его на митинге в Грузии
В Грузии задержали Саакашвили
Третий президент Грузии, находившийся в розыске, Михаил Саакашвили задержан. Его перевели в пенитенциарное учреждение,
– заявил премьер.
Гарибашвили добавил, что у грузинских правоохранительных структур заранее была информация о перемещении политика из Украины в Грузию.
Напомним, ранее во время брифинга министр внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что Саакашвили вопреки собственным заявлениям не пересекал границу Грузии.
Возвращение Саакашвили в Грузию: что известно
- Михеил Саакашвили утром 1 октября опубликовал видео на грузинском языке, в котором рассказал, что вернулся на родину.
- Пресс-секретарь политика Дарья Чиж подтвердила, что он в Грузии.
- В партии "Грузинская мечта" назвали распространенные политиком видео "фейком", а его действия – "клоунадой".
- В то же время в партии Саакашвили настаивали, что он таки въехал в Грузию. Его обещали показать 2 октября – в день муниципальных выборов.