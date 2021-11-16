В Грузии заявили, что больше не пустят Денисову к Саакашвили

Украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пускают к Михеилу Саакашвили в Грузии. Власти страны говорят, мол, законодательство не предусматривает.

Когда заключенный находится в лечебном учреждении, ведомство должно заботиться о его здоровье. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

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Законодательство Грузии не предусматривает допуск украинского омбудсмена, нет такой необходимости, у нас нет такого обязательства,

– сказал Брегадзе.

Министр упрекнул Денисову

Ранее Брегадзе заявлял, что из-за коронавируса на территорию глданской тюрьмы пускают только лиц, которые имеют на это право согласно грузинскому законодательству. В частности, депутаты парламента, личный врач Саакашвили и члены его семьи.

Кроме того, чиновник упрекнул Денисову из-за заявлений, сделанных во время ее предыдущего визита. Брегадзе назвал заявление односторонним.

"Она даже не спросила нас, соответствует ли действительности та информация, которую она озвучила", – добавил политик.

Реакция Денисовой

Уполномоченная Рады по правам человека отметила, что официальные причины отказа ей не сообщили. Она постарается встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18, чтобы поговорить о состоянии здоровья Саакашвили. Кстати, она также добавила, что хотела связаться с Брегадзе, но тот не отвечает.

Отдельно Денисова подчеркнула, что хотят осмотреть оборудование, которое есть в больнице. В частности, достаточно ли его для лечения политика.

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