Грузия из-за коронавируса на три недели останавливает общественный транспорт: фото
Источник:"Эхо Кавказа"
На фоне ухудшения эпидемической ситуации в Грузии на три недели прекратят работу муниципального транспорта. Граждане не смогут пользоваться маршрутными такси с 14 августа по 4 сентября.
Однако ограничения не коснется междугородного транспорта. Об этом сообщил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.
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Запрещается также проведение массовых мероприятий: концертов, фестивалей и спортивных турниров (за исключением международных соревнований). Приостановят работу также детские развлекательные центры.
- Еще одно ограничение коснется ресторанов и кафе – они будут открыты только до 23:00.
Кроме этого, в грузинском правительстве посоветовали государственным ведомствам и частным компаниям максимально и как можно быстрее перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.
Грузия через коронавирус на три недели останавливает общественный транспорт / Фото "Эхо Кавказа"
Ситуация с COVID-19 в Грузии: коротко
- Заболели – 466 326 человек;
- Выздоровели – 412 420 граждан;
- Умерли – 6 279 человек;