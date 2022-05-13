Грузия может решиться восстановить свою территориальную целостность, – Фейгин

Несмотря на то, что в Грузии заверили, что страна не будет освобождать свои оккупированные Россией территории военным путем, они все-таки попытаются вернуть свои земли.

Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин. Об этом он сказал 24 каналу.

Ранее Грузия не будет освобождать свои оккупированные территории военным путем

Дело в том, что Кремль может угрожать открыть новый фронт, например, в Грузии. По словам эксперта, в этой стране очень непростая ситуация во власти.

Но я охотно поверю, что в какой-то момент Грузия все же отважится восстановить свою территориальную целостность, зная о том, что основные силы России уже передислоцировали в зону боевых действий в Украине.

– считает Фейгин.

Он не исключает того факта, что ситуация может измениться уже в ближайшей перспективе. Однако пока она так не выглядит, поскольку страна сейчас опасается сделать какой-нибудь провокационный шаг и вызвать "гнев Москвы". Однако через некоторое время этот гнев нельзя будет реализовать, поскольку Россия может только угрожать.

"Зона нестабильности" Кремля

Однако Фейгин считает, что весь проблемный для Москвы контур – и непризнанное Приднестровье в Молдове, и Грузия с ее Северной Осетией и Абхазией, и частично Армения, в которой тоже не все так просто – это определенная "зона нестабильности" для России.

"Поэтому Москве нужно показать хоть какой-нибудь результат в Украине, который можно подать как относительную победу или "непоражение", чтобы поддерживать свой статус в этих странах", – отметил правозащитник.

Какие заявления звучали раньше

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что никакого "второго фронта" не будет. То есть страна не будет освобождать свои оккупированные территории военным путем.

Дело в том, что накануне советник главы Офиса Президента Алексей Аресович выразил такое мнение, что у Грузии сейчас есть историческая возможность деоккупировать Абхазию и Южную Осетию, потому что страна получит поддержку всего мира.

В 2008 году Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав там фейковые республики – Абхазию и Южную Осетию. Весь цивилизованный мир не признал.

Снабжение оружия Украине меняют всю картину боевых действий, – Фейгин: смотрите видео