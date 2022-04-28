Грузия не будет освобождать свои оккупированные территории военным путем

28 апреля 2022 , 02:47
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Источник:

"Новости – Грузия"

В Грузии заявляют, что никакого "второго фронта" не будет. То есть страна не будет освобождать свои оккупированные территории военным путем.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Таким образом он ответил на высказывания Алексея Арестовича.

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Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция,
– сказал Гарибашвили.

Он снова повторил свое мнение о причинах грузино-российской войны 2008 года. Гарибашвили утверждает, что тогдашний президент Михеил Саакашвили "допустил величайшую ошибку, когда не смог избежать войны".

Что сказал Арестович

  • Советник главы ОП считает, что Грузия сейчас имеет историческую возможность деоккупировать Абхазию и Южную Осетию. Страна получит поддержку всего мира.
  • Однако они не только не делают этого, но дополнительно пытаются оправдать действия России. Арестович отметил, что это очень недружественный шаг к Украине.
Обратите внимание! В 2008 году Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав там фейковые республики – Абхазию и Южную Осетию. Весь цивилизованный мир их не признал.

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Автор: Ольга Музика