Грузия не будет освобождать свои оккупированные территории военным путем
28 апреля 2022 , 02:47Читати новину українською
Источник:"Новости – Грузия"
В Грузии заявляют, что никакого "второго фронта" не будет. То есть страна не будет освобождать свои оккупированные территории военным путем.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Таким образом он ответил на высказывания Алексея Арестовича.
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Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция,
– сказал Гарибашвили.
Он снова повторил свое мнение о причинах грузино-российской войны 2008 года. Гарибашвили утверждает, что тогдашний президент Михеил Саакашвили "допустил величайшую ошибку, когда не смог избежать войны".
Что сказал Арестович
- Советник главы ОП считает, что Грузия сейчас имеет историческую возможность деоккупировать Абхазию и Южную Осетию. Страна получит поддержку всего мира.
- Однако они не только не делают этого, но дополнительно пытаются оправдать действия России. Арестович отметил, что это очень недружественный шаг к Украине.
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