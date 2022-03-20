Грузия не должна стать "черной дырой", которую использует Россия – грузинский политик
Грузинские власти вынуждены под давлением общественности давать голоса за определенные ограничения для России. Однако формальные дипломатические шаги не являются достойным поведением Грузии.
Об этом заявил грузинский политик Гиорги Барамидзе в эфире 24 канала. Как он отметил, представители властей Грузии говорят, что не присоединятся к санкциям Евросоюза.
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"Грузия не должна превратиться в "черную дыру", которую будет использовать Россия, чтобы обойти международные санкции. Вот эти формальные дипломатические шаги – это абсолютно недостойно Грузии", – отметил политик.
По словам Барамидзе, в условиях российской агрессии Грузия должна быть одной из первых, кто стоит рядом с Украиной.
То, что мы "болтаемся" где-то по середине – это совсем недостаточно, потому что не отвечает ни морали, ни национальным интересам Грузии, ни настроениям граждан,
– добавил политик.
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