Грузия освободила осужденных украинских яхтсменов, – Зеленский

В Грузии освободили двух украинских яхтсменов, приговоренных к 4 годам заключения. Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.

Моряков отпустили на основании акта о помиловании, подписанного главой Грузии Саломе Зурабишвили.

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В то же время отмечается, что сами осужденные не обращаются к руководителю страны с соответствующей просьбой.

Приезд президента Зеленского

Освобождение яхтсменов состоялось 19 июля, когда президент Владимир Зеленский прибыл в Батуми с рабочим визитом для участия в международной конференции, посвященной интеграции в Евросоюз.

Глава украинского государства на своей странице в твиттере подтвердил информацию, которую распространили грузинские СМИ.

С ноября 2020-го мы работали над освобождением украинских моряков Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-под стражи,

– написал он.

Владимир Зеленский также поблагодарил грузинскую сторону за это решение. По его словам, оно соответствует "духу стратегического партнерства между странами".

Задержание украинских яхтсменов

В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии.

На ее борту находились украинцы Владимир Дьяченко, Юрий Хомич и владелец яхты – гражданин Грузии Михаил Батурин.

Всех троих мужчин обвинили в якобы незаконном пересечении границы страны и отправили в следственный изолятор.

Батумский городской суд в Грузии 14 июля 2021 года приговорил украинцев к четырем годам лишения свободы.