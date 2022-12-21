Наконец-то решили: Грузия все же отправляет в Украину 25 мощных генераторов

Правительство Грузии приняло решение о передаче нашему государству более двух десятков генераторов. Украина получит оборудование, производящее электричество, на сумму около 20 миллионов гривен.

Российские оккупанты продолжают обстреливать критическую инфраструктуру Украины, поэтому для нас так важно получать генераторы от других стран. И если раньше в Грузии заявляли, что "не слышали" об этом, то сегодня, 21 декабря, стало известно, что из Тбилиси отправится в Киев 25 мощных генераторов.

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Для чего предназначены генераторы

В пресс-службе посольства Украины в Грузии отмечают, что генераторы можно использовать в промышленных целях, в частности, для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энерго централей, электростанций, помповых агрегатов для поставки питьевой воды и других важных объектов.

Состоялась церемония загрузки 25 мощных генераторов электроэнергии, имеющих от 150 до 500 кВт, общей стоимостью более 1,4 миллиона лари (около 20 миллионов гривен – 24 Канал), которые приобрело Правительство Грузии для последующей отправки в Украину,

– написали в посольстве.

Кроме того, там отметили, что посольство Украины в Грузии выражает благодарность за противодействие российской агрессии Правительству Грузии и лично:

Премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили;

Вице-премьер-министру;

Министру экономики и устойчивому развитию Грузии Левану Давиташвили;

всем сотрудникам органов исполнительной власти Грузии, приобщившимся к благотворительному делу помощи тысячам людей.

Важно вспомнить, что в посольстве уверены, что ракетные обстрелы "не способны поставить народ Украины на колени", а лишь укрепляют силы людей в нашем государстве к борьбе.

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Мэр Львова Садовый встретился с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Тот заявил, что подарит городу генераторы и запас горючего. К этой теме следует сказать, что выбрать правильный генератор не так-то просто. Однако мы подготовили вам советы, что нужно помнить при выборе оборудования, которое производит электроэнергию.



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