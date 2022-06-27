Грузия помогает обходить санкции, – Арахамия пообещал разоблачить связь Иванишвили с Кремлем

По данным СМИ, грузинские власти помогают России обходить санкции. На это уже отреагировал нардеп Давид Арахамия.

Данные о транзакциях грузинских политиков станут доступнее, – Арахамия

Парламентарий от партии "Слуга народа" рассказал, что во время визита в США обсудил с партнерами санкции против России. Он рассказал о схемах, которые используют россияне для обхода ограничений.

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Одна из таких – использование грузинской юрисдикции. Грузинские власти помогают России обходить санкции. Когда эта информация стала доступна для США, мы услышали много слов от разных грузинских чиновников, что якобы это неправда,

– рассказал Арахамия.

Нардеп подчеркнул, что со временем появляется все больше информации, подтверждающей его слова. Арахамия отметил, что данные о транзакциях за границей и счетах многих провластных депутатов и министров из Грузии вскоре станут доступнее.

"И, конечно же, о связях господина Иванишвили, который очень глубоко вовлечен в то, чтобы помочь стране-спонсору терроризма обойти санкции", – подчеркнул украинский парламентарий.

Он подчеркнул, что никто не будет зарабатывать денег на смертях украинцев: "Господин Иванишвили следует первому приготовиться. Скоро взлетаем, и это не туристическая поездка".

Что этому предшествовало

Грузинские оппозиционные СМИ сообщили, что в терминале порта Батуми стоит танкер, загруженный российскими подсанкционными нефтепродуктами. Груз, вероятно, принадлежит компании "Роснефть".

На борту судна Esen Ka находятся 30 тонн вакуумного газойля. Грузия планирует отправить этот груз в Европу под видом нефтепродукции из Казахстана. Журналисты утверждают, что кураторами сделки якобы приближенные лица к пророссийскому олигарху и бывшему премьеру Грузии Бидзину Иванишвили – Уча Мамацашвили и Григол Липуашвили.

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Арахамия инициировал санкции против Иванишвили

Еще в апреле нардеп от "Слуги народа" говорил, что Иванишвили "превратился в грузинского Януковича", потому что тесно сотрудничает с российскими властями. По словам Арахамии, это подтверждают соответствующие пленки. Нардеп отмечал, что Иванишвили хочет рассорить украинцев и грузин на десятилетие вперед. Поэтому он инициировал международные санкции против политика.

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