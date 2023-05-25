Этим грузинское правительство буквально отказывается от евроинтеграции и подписывает приговор на служение России. Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Подоляк убежден, что модератором процессов внутри Грузии является олигарх Бидзина Иванишвили. У президентки Грузии нет полномочий, но Саломе Зурабишвили занимает правильную позицию относительно событий в Грузии.
Какие последствия будет иметь Грузия
Правительство Грузии сегодня избрало абсолютно продуманную антизападную позицию. Страна выбрала для себя роль "Беларусь 2.0". Там до сих пор считают, что Россия может не проиграть в этой войне и ожидают, что будут получать некоторые выгоды от единого рынка с Россией и будут полностью зависеть от российских кредитов.
Они не будут иметь отношения к европейскому или евроатлантическому рынку. Они будут абсолютно марионеточным государством, несмотря на то, что часть территории контролируют российские прокси. Их унизили в 2008 году, а сегодня они на коленях и говорят: "продолжайте нас унижать",
– прокомментировал политик.
Он убежден, что грузинское общество еще немного подумает, а потом начнутся жесткие протестные процессы в стране. Сложно сказали, когда это произойдет, но история Грузии показала неоднократно, как народ умеет защищать свое право быть таким, как хочет.
"Грузинское правительство однозначно выбрало антизападную позицию, использует антизападную риторику. И когда Россия проиграет в войне, это будет иметь тяжелые экономические последствия, я уже не говорю о репутационных последствиях для будущего Грузии", – резюмировал Подоляк.
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Какие у Грузии отношения с Россией сейчас
- Напомним, 10 мая было издано указ о возобновлении воздушного сообщения между Москвой и Тбилиси. Грузинские оппозиционеры назвали авиарейс началом гибридной оккупации всей Грузии. Сознательные грузины встретили самолет протестами и демонстрациями. Более того, тогда из России прилетели прокремлевские политики и общественные деятели.
- Президент Беларуси заявила, что не будет пользоваться услугами Georgian Airways, самолет которой привез россиян на территорию Грузии. А авиакомпания объявила ее персоной нон грата.
- На днях также стало известно, что премьер-министр Грузии заявил об отказе внедрять прямые санкции против России, ведь по его словам, это навредит грузинскому народу. И это несмотря на то, что более 20% Грузии оккупировано Россией с 2008 года.