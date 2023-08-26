На границе с Грузией больше недели удерживают украинцев: большинство насильно вывезли в Россию

Шесть украинцев застряли в нейтральной полосе между границами России и Грузии. Пятеро из них – бывшие заключенные, которых принудительно перевезли в страну-агрессорку.

Известно, что их не пускают в Грузию. А в нейтральной полосе шесть граждан Украины находятся уже более чем неделю. Их ситуацию уже изучает Министерство иностранных дел.

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Украинцев не пустили в Россию: что известно

По имеющейся информации, из России в Грузию не пустили шесть украинских мужчин. Известно, что пятеро из них были заключены в Херсонской области, после чего их незаконно вывезли в страну-агрессора.

Что касается шестого украинца, то он въехал в Россию, после чего попал в фильтрационный лагерь. Мужчина освободился и стремился покинуть страну, перебравшись в Грузию, но ему не удалось.

О том, что грузинские пограничники не пустили украинцев, рассказал глава организации Unmode, занимающейся помощью херсонским заключенным, Айдан Федосик. Нашим гражданам отказали, сославшись на "другие причины".

По словам Федосика, украинцы категорически отказываются снова ехать в Россию. По состоянию на 25 августа, они уже восьмые сутки находятся в буферной зоне возле пункта пропуска Верхний Ларс.

Украинцы надеялись, что смогут выбраться из России транзитом через Грузию. Они приехали к границе между двумя государствами в ночь на 17 августа Впрочем, грузинские пограничники решили не впускать их на территорию своей страны.

Волонтеры помогают украинцам

Мать одного из мужчин общалась с журналистами. По ее словам, сына из буферной зоны обратно в Россию пытались забрать русские силовики. К счастью, его удалось "отбить" силами остальных украинцев и грузинских пограничников. После этого граждане нашего государства пытаются находиться поближе к пункту пропуска Грузии.

Один из шести украинцев, представившийся Михаилом Стреляным, общался с журналистами "Суспильного". Он рассказал, что спят наши граждане на полу на двух матрасах. Они получают еду и воду от волонтеров.

По словам Стреляного, 31 мая он прилетел в аэропорт Адлер. Мужчина стремился забрать в Европу сестру, ведь проживает там.

В аэропорту на КПП мне дали бумажку, где необходимо было подписать, что я поддерживаю "СВО", что я поддерживаю вхождение Херсонской, Запорожской областей в состав России, что я поддерживаю российский Крым и еще перечень по 11 вопросам. Я отказался их подписывать, после чего меня завели в отдельный кабинет в аэропорту и начали избивать,

– рассказал он о своем задержании.

Мужчина провел в Сочинском районном отделе полиции. После этого Сочинский городской суд приговорил его к 15 суткам заключения. Мотивировали это якобы неповиновением сотрудникам полиции.

Как только он отбыл 15 суток, его встретили на выходе сотрудники полиции. И все повторилось. Мужчина четыре раза так попадал в СИЗО, проведя там всего 58 дней. Рассказывает, что его периодически избивали, унижали, называли нацистом, хохлом. Все за его позицию и то, что не поддерживает так называемую "СВО".

Позже Стреляный попадает в депортационную тюрьму. Там он знакомится с бывшими заключенными из Херсона и Запорожья. Их насильно вывезли из Украины, когда под оккупацию попали регионы, в которых они проживали.

Мужчина заметил, что на грузинскую границу их привезли в наручниках. На КПП им поставили печать, запрещающую въезд обратно в Россию. Впрочем, и в Грузию их не пустили.

Что говорят в МИДе

Начнем с того, что МИД Грузии сразу же известил Киев о случившемся. Это сделали, чтобы посодействовать возвращению наших граждан домой. Уже провели встречу с поверенным по делам Украины Александром Шульгой. В МИД сказали журналистам, что работают над тем, чтобы вернуть шестерых граждан.

В настоящее время осуществляется проверка их лиц и юридических аспектов отбывания определенного судом наказания, прорабатывается вопрос их возвращения в Украину,

– сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Граждане нашего государства рассказали, что у двух из них есть с собой загранпаспорта. У одного еще есть вид на жительство одной из стран Европы. Еще четверо имеют ID-карты. Они утверждают, что с их документами отсутствуют проблемы.