Грузинская оппозиция собрала сотни людей на протест в центре Тбилиси: видео с места событий

В центре грузинского Тбилиси началась масштабная акция протеста. Оппозиция и ее сторонники не соглашаются с результатами второго тура местных выборов.

Накануне в ЦИК сообщили, что в большинстве регионов победила правящая партия "Грузинская мечта". Впрочем, сторонники "Единого национального движения" не верят в то, что выборы были честными.

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Оппозиция утверждает, что выборы – "украли"

Масштабный митинг в центре столицы ранее в фейсбуке анонсировал лидер "Единого национального движения" Ника Мелия. Он отметил, что после второго тура местных выборов "борьба не закончилась, а только началась". Политик заверил, что оппозиция планирует бороться "решительно, непоколебимо и мирно".

Он призвал сторонников оппозиции выходить 31 октября на проспект Руставели (вблизи грузинского парламента), чтобы обсудить "план борьбы с действующим режимом". При этом, он назвал прошедшие в стране выборы "сфальсифицированными, насильственными и украденными".

Сторонники оппозиции вышли на протест в Тбилиси: смотрите видео

Соратники Саакашвили заявили о "мирной революции"

Ранее лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что оппозиция не признает итогов второго тура выборов. Он и его соратники планируют представить "конкретный план борьбы с действующим режимом, который будет бескомпромиссным". В то же время политик объявил, что оппозиция начинает "мирную революцию".

Сам Саакашвили ранее призвал идти на местные выборы

Мелия анонсировал еще одну масштабную акцию протеста. Она состоится через неделю – в воскресенье, 7 ноября, в Тбилиси. Место – площадь Свободы и проспект Руставели.

На странице Михеила Саакашвили продолжается прямая трансляция с акции протеста. Отметим, что сам политик с начала октября находится в тюрьме. Его задержали сразу же после возвращения в Грузию. Врачи бьют тревогу, ведь состояние здоровья Саакашвили из-за голодовки постоянно ухудшается. Зато действующая власть утверждает, что никаких угроз для его жизни нет. Накануне выборов Саакашвили призвал грузин идти на участки и голосовать. Мол, от этого может зависеть его жизнь.

Что происходит в центре Тбилиси: смотрите видео с фейсбук-страницы Саакашвили

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