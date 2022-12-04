Грузинские добровольцы попали в оцепление под Бахмутом: много погибших, командир – ранен

Грузинские военные, приехавшие защищать Украину в войне против российских захватчиков, попали в оцепление под Бахмутом. В рядах добровольцев есть потери, в частности, известно, что ранения получил их командир.

Печальную новость сообщил доброволец Ромео Парулава. По его словам, по меньшей мере 5 бойцов погибли.

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Все они служили в 57-й бригаде с марта 2022 года, прибыв из Грузии в Украину.

Командир ранен. Остальные ребята вместе с нашими братьями-украинцами окружены. Идет борьба, чтобы вывести оставшихся в живых и вынести тела наших погибших,

– сказал Парулава.

Накануне стало известно о гибели под Бахмутом 5 грузин:

Авто Руруа,

Ромео Пичхая,

Ромео Кварацхелия,

Бадри Маркелия,

Мераба Аладашвили.



Грузинские добровольцы, погибшие в Украине / Фото Олега Панфилова

В субботу президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших добровольцев.

24 канал присоединяется к словам сочувствия и благодарит погибших героев, которые пришли защищать нашу землю от оккупантов.

Как грузины борются за нашу свободу

На стороне Украины сейчас воюют около 1 500 грузинских бойцов. Часть проживала в Украине, часть приехала сюда после начала войны как добровольцы.

Первый грузин-добровольец погиб 18 марта. По состоянию на 4 декабря в боях на стороне Вооруженных Сил Украины погибли 33 грузина.

Какая сейчас ситуация в Бахмуте

Ситуация возле Бахмута остается чрезвычайно сложной. Оккупанты сосредоточили там всю свою ударную мощь. Несмотря на это, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул: воины ВСУ контролируют ситуацию.

Череватый опроверг российский фейк о том, что Бахмут якобы находится в полуокружении. Тем временем российские оккупанты получили несколько мощных "подарков" от наших ракетных войск. Которіе немного погасили оптимизм захватчиков.