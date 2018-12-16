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      Грузинские оппозиционеры выступили с требованием отменить результаты президентских выборов

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      Оппозиционеры протестуют под зданием грузинского парламента
      Оппозиционеры протестуют под зданием грузинского парламента / ca-news.org

      16 декабря в Грузии состоялась инаугурация нового президентка страны Саломе Зурабишвили. Представители оппозиционных сил не согласны с результатами выборов, поэтому вышли на протест под зданием парламента в столице государства, Тбилиси.

      Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

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      Одним из тех, кто призывал оппозицию собраться в Тбилиси на проспекте Руставели, был и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. На Родине он находится в розыске.

      Почему Саакашвили находится в розыске?
      Саакашвили в Грузии обвиняют в превышении служебных полномочий с применением насилия и в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 28 июня 2018 года суд в Тбилиси признал виновным бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили. Так, Саакашвили приговорен к 6 годам лишения свободы. Кроме того, решением суда политик лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности.

      Представитель партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили сообщил журналистам, что протестующие планируют оставаться под стенами грузинского парламента всю ночь.

      Мы не собираемся никуда идти. У нас есть немало палаток. Мы установим их и будем продолжать протест,
      – отметил он.

      В руках митингующих – плакаты с надписями "Выборы сфальсифицированы" и "Нет Саломе".

      Оппозиционер Георгий Вашадзе объяснил, что их основное требование – досрочные парламентские выборы и отставка правительства.

      Протести опозиції в Грузії

      Протесты оппозиции в Тбилиси

      Одна из лидеров партии "Единое национальное движение" и экс-руководительница Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что оппозиция представит конкретный план своих дальнейших действий в понедельник, 17 декабря и призвала сторонников оппозиции действовать в соответствии с ним.

      Основной оппонент новоизбранного президента Григол Вашадзе результатов голосования также не признает.

      Кто такая Саломе Зурабишвили?
      Президент Грузии является дочерью грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Она имела как французское, так и грузинское гражданство, однако отказалась от французского паспорта.

      С 1974 года работала во французском МИД, даже была послом в Тбилиси. Михаил Саакашвили, который занимал в то время пост президента Грузии, позвал ее возглавить внешнеполитическое ведомство.

      Зурабишвили пошла на выборы формально как независимый кандидат. Но известно, что она заручилась большой поддержкой правящей партии "Грузинская мечта". В частности, политсила активно участвовала в предвыборной кампании Зурабишвили. После первого тура выборов последняя даже исчезла из части бигбордов своей же кампании. Зато там появилось изображение миллиардера и председателя партии Бидзины Иванишвили, которого обвиняют в узурпации власти – мол, он единолично контролирует все рычаги управления страной.

      Напомним, 28 ноября в Грузии сообщили о победе во втором туре президентских выборов независимого кандидата Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала почти 60% голосов избирателей. Центризбирком Грузии объявил о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента после обработки голосов с 99,7% избирательных участков.

      Теги: протесты Новости Грузии Михаил Саакашвили Новости политики Саломе Зурабишвили
      Источник: 24 канал
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