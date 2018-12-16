Инаугурация президента Грузии: Саломе Зурабишвили официально вступила на пост главы государства

15 декабря в Грузии состоялась инаугурация нового грузинского президента – Саломе Зурабишвили. Инаугурация проходит в крепости Батонис-Цихе в городе Телави.

Об этом сообщает "Грузия онлайн".

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На церемонии присутствовали 1800 гостей, среди которых президент Армении Армен Карапетян и экс–президент Франции Николя Саркози. К слову, на церемонию инаугурации из Франции прибыла большая делегация, поскольку рожденная во Франции Зурабишвили в прошлом много лет работала на различных должностях во французском внешнеполитическом ведомстве.



Зурабишвили вступила на президентский пост

Перед президентскими выборами в Грузии она отказалась от французского гражданства.

Я, президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества,

– сказала Зурабишвили клятву.

Зурабишвили принесла клятву на конституции Грузии. После принесения клятвы прозвучал гимн страны и прозвучали семь артиллерийских залпов.

Пост президента Грузии Саломе Зурабишвили будет занимать шесть лет.

В то же время, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе смог проникнуть сквозь полицейские кордоны и присоединиться на Театральной площади в Телави к нескольким десяткам своих сторонников.

У нас уже нет Конституции, нет выборов, нет права на свободное передвижение; нет права на собрания, свободу слова. Нынешняя власть боится своих граждан и за полицейскими кордонами пытается спрятаться от людей,

– сказал своим сторонникам Вашадзе.

Добавим, что утром 16 декабря полиция Грузии перекрыла движение автоколонне оппозиции в сторону города Телави, где новоизбранный президент Саломе Зурабишвили давала присягу. Также произошло небольшое столкновение между полицией и участниками акции оппозиции. Так, сторонники оппозиционных сил Грузии попытались прорвать кордон полиции на автомашинах.

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Отметим, что оппозиционные силы страны не признают результатов президентских выборов в Грузии.

Напомним, 28 ноября в Грузии сообщили о победе во втором туре президентских выборов независимого кандидата Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала почти 60% голосов избирателей. Центризбирком Грузии объявил о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента после обработки голосов с 99,7% избирательных участков.

Кто такая Саломе Зурабишвили?

Президент Грузии является дочерью грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Она имела как французское, так и грузинское гражданство, однако отказалась от французского паспорта.



С 1974 года работала во французском МИД, даже была послом в Тбилиси. Михаил Саакашвили, который занимал в своё время пост президента Грузии, позвал ее возглавить внешнеполитическое ведомство.



Зурабишвили пошла на выборы формально как независимое кандидат. Но известно, что она заручилась большой поддержкой правящей партии "Грузинская мечта". В частности, политсила активно участвовала в предвыборной кампании Зурабишвили. После первого тура выборов последняя даже исчезла из части бигбордов своей же кампании. Зато там появилось изображение миллиардера и главы партии Бидзины Иванишвили, которого обвиняют в узурпации власти – мол, он единолично контролирует все рычаги управления страной.