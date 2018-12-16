Інавгурація нового президента Грузії: Саломе Зурабішвілі офіційно вступила на пост глави держави

15 грудня у Грузії відбулася інавгурація нового грузинського президента – Саломе Зурабішвілі. Інавгурація проходить у фортеці Батоніс-Ціхе в місті Телаві.

Про це інформує "Грузия онлайн".

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На церемонії присутні 1800 гостей, серед яких президент Вірменії Армен Карапетян і екс-президент Франції Ніколя Саркозі. До слова, на церемонію інавгурації із Франції прибула велика делегація, оскільки народжена у Франції Зурабішвілі в минулом багато років працювала на різних посадах у французькому зовнішньополітичному відомстві.



Зурабішвілі вступила на президентський пост

Перед президентськими виборами у Грузії вона відмовилася від французького громадянства.

Я, президент Грузії, перед Богом і народом клянусь, що буду захищати Конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни, сумлінно виконувати обов'язки Президента, дбати про безпеку і добробут громадян моєї країни, про відродження і могутність мого народу і Вітчизни,

– промовила Зурабішвілі клятву.

Зурабішвілі принесла клятву на конституції Грузії. Після складання клятви пролунав гімн країни і прозвучали сім артилерійських залпів.

Пост президента Грузії Саломе Зурабішвілі буде займати шість років.

У той же час, кандидат від об'єднаної опозиції Григол Вашадзе зміг проникнути через поліцейські кордони і приєднатися на Театральній площі в Телаві до кількох десятків своїх прихильників.

У нас вже немає Конституції, немає виборів, немає права на вільне пересування, нема права на зібрання, свободу слова. Нинішня влада боїться своїх громадян і за поліцейськими кордонами намагаються сховатися від людей,

– сказав своїм прихильникам Вашадзе.

Додамо, що вранці 16 грудня поліція Грузії перекрила рух автоколоні опозиції в бік міста Телаві, де новообраний президент Саломе Зурабішвілі складала присягу. Також відбулося невелике зіткнення між поліцією і учасниками акції опозиції. Так, прихильники опозиційних сил Грузії спробували прорвати кордон поліції на автомашинах.

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Зазначимо, що опозиційні сили країни не визнають результатів президентських виборів у Грузії.

Нагадаємо, 28 листопада у Грузії повідомили про перемогу в другому турі президентських виборів незалежного кандидата Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Вона набрала майже 60% голосів виборців. Центрвиборчком Грузії оголосив про перемогу Саломе Зурабішвілі на виборах президента після обробки голосів з 99,7% виборчих дільниць.

Хто така Саломе Зурабішвілі? Президент Грузії є дочкою грузинських емігрантів, народилася у Франції. Вона мала як французьке, так і грузинське громадянство, однак відмовилася від французького паспорта.



З 1974 року працювала у французькому МЗС, навіть була послом у Тбілісі. Михайло Саакашвілі, який займав на той час посаду президента Грузії, покликав її очолити зовнішньополітичне відомство.



Зурабішвілі пішла на вибори формально як незалежна кандидатка. Але відомо, що вона заручилась неабиякою підтримкою правлячої партії "Грузинська мрія". Зокрема, політсила брала активну участь у передвиборчій кампанії Зурабішвілі. Після першого туру виборів остання навіть зникла з частини бігбордів своєї ж кампанії. Натомість там з'явилось зображення мільярдера та голови партії Бідзіни Іванішвілі, якому закидають узурпацію влади – мовляв, він одноосібно контролює всі важелі управління країною.