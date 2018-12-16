Грузинські опозиціонери виступили з вимогою скасувати результати президентських виборів

16 грудня у Грузії відбулася інавгурація нової президентки країни Саломе Зурабішвілі. Представники опозиційних сил не погоджуються з результатами виборів, тому вийшли на протест під будівлею парламенту в столиці держави, Тбілісі.

Про це повідомило видання Deutsche Welle.

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Одним з тих, хто закликав опозицію зібратися у Тбілісі на проспекті Руставелі, був і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі. На Батьківщині він перебуває у розшуку.

Чому Саакашвілі перебуває у розшуку?Саакашвілі у Грузії звинувачують у перевищенні службових обов'язків із застосуванням насильства та в організації умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. 28 червня 2018 року суд у Тбілісі визнав винним колишнього президента Грузії та екс-голову Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі у побитті грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Так, Саакашвілі засуджений до 6 років позбавлення волі. Окрім того, рішенням суду політик позбавлений на 2 роки і 3 місяці права обіймати посади.

Представник партії "Єдиний національний рух" Леван Хабеішвілі повідомив журналістам, що протестувальники планують залишатися під стінами грузинського парламенту всю ніч.

Ми не збираємось нікуди йти. У нас є чимало наметів. Ми встановимо їх та будемо продовжувати протест,

– зазначив він.

У руках мітингувальників – плакати з написами "Вибори сфальсифіковані" і "Ні Саломе".

Опозиціонер Георгій Вашадзе пояснив, що їх основна вимога – дострокові парламентські вибори та відставка уряду.

Протести опозиції у Тбілісі

Одна з лідерів партії "Єдиний національний рух" та екс-очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе повідомила, що опозиція представить конкретний план своїх подальших дій в понеділок, 17 грудня, та закликала прихильників опозиції діяти відповідно до нього.

Основний опонент новообраної президентки Грігол Вашадзе результатів голосування також не визнає.

Хто така Саломе Зурабішвілі?Президентка Грузії є дочкою грузинських емігрантів, народилася у Франції. Вона мала як французьке, так і грузинське громадянство, однак відмовилася від французького паспорта.



З 1974 року працювала у французькому МЗС, навіть була послом у Тбілісі. Михайло Саакашвілі, який займав на той час посаду президента Грузії, покликав її очолити зовнішньополітичне відомство.



Зурабішвілі пішла на вибори формально як незалежна кандидатка. Але відомо, що вона заручилась неабиякою підтримкою правлячої партії "Грузинська мрія". Зокрема, політсила брала активну участь у передвиборчій кампанії Зурабішвілі. Після першого туру виборів остання навіть зникла з частини бігбордів своєї ж кампанії. Натомість там з'явилось зображення мільярдера та голови партії Бідзіни Іванішвілі, якому закидають узурпацію влади – мовляв, він одноосібно контролює всі важелі управління країною.

Нагадаємо, 28 листопада у Грузії повідомили про перемогу в другому турі президентських виборів незалежного кандидата Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Вона набрала майже 60% голосів виборців. Центрвиборчком Грузії оголосив про перемогу Саломе Зурабішвілі на виборах президента після обробки голосів з 99,7% виборчих дільниць.